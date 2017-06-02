大同技術學院甜點如藝品 國際賽1金2銀5銅

楊添麟創作《獨占鰲頭》奪金牌，嘉義市長涂醒哲（右）讚嘆不已。（廖素慧攝）

梁嘉珍創作《苦盡甘來》是自己的心情寫照。（廖素慧攝）

張秉凱創作《國色天香》，用糖製作鏤空牡丹花。（廖素慧攝）

黃元宏現場製作巧克力果仁蛋糕。（廖素慧攝）

市長涂醒哲讚嘆作品精巧，用手機拍下。（廖素慧攝）

大同技術學院烘焙管理系師生榮獲2017 HOFEX香港國際美食廚藝大賽1金2銀5銅，大放異彩，嘉義市長涂醒哲今天特地到校參觀，驚嘆學生的技藝了不起。2年級學生楊添麟備賽期間遭逢疼愛他的外公過世，他忍悲參賽奪金，告慰外公在天之靈。

榮獲2017HOFEX香港國際美食廚藝大賽銀銅獎如下：銀牌林孟辰《生。孕》、曾文怡《叢林饗宴》；黃元宏獲現場製作巧克力果仁蛋糕獎項銅牌、銅牌許宛婷《蝴蝶夢》、梁嘉珍《苦盡甘來》、陳詩佳《五福臨門》、張秉凱《國色天香》。

楊添麟創作《獨占鰲頭》花了半年時間，中式飛龍結合西方的幾何空間概念，鏤空三角錐體層層疊疊組合，只靠極細小的麵糰黏著，非常脆弱易斷，他失敗無數次，做到幾乎快崩潰，賽前1個月又遭逢外公過世，情緒跌到谷底，手感也消失，送走外公，他重振思緒，忍悲出賽，成功奪金，自己都大感驚喜。

4年級生梁嘉珍曾出賽受挫，此次捲土重來，五味雜陳，耗費月餘用糖創作3顆鏤空苦瓜，這座《苦盡甘來》是她的心情寫照，終於能在畢業前為自己留下美麗光榮的紀念。

烘焙系老師王穎愷表示，HOFEX香港國際美食廚藝大賽是亞洲3大賽事，有19個國家精銳盡出，該系代表選手1至4年級都有，在林菄禹、楊玲惠、許育菁等老師指導與帶領，師生長期累積的經驗及不屈不撓的精神，才能締造佳績。

(中時)