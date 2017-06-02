大同技術學院甜點如藝品 國際賽1金2銀5銅
大同技術學院烘焙管理系師生榮獲2017 HOFEX香港國際美食廚藝大賽1金2銀5銅，大放異彩，嘉義市長涂醒哲今天特地到校參觀，驚嘆學生的技藝了不起。2年級學生楊添麟備賽期間遭逢疼愛他的外公過世，他忍悲參賽奪金，告慰外公在天之靈。
榮獲2017HOFEX香港國際美食廚藝大賽銀銅獎如下：銀牌林孟辰《生。孕》、曾文怡《叢林饗宴》；黃元宏獲現場製作巧克力果仁蛋糕獎項銅牌、銅牌許宛婷《蝴蝶夢》、梁嘉珍《苦盡甘來》、陳詩佳《五福臨門》、張秉凱《國色天香》。
楊添麟創作《獨占鰲頭》花了半年時間，中式飛龍結合西方的幾何空間概念，鏤空三角錐體層層疊疊組合，只靠極細小的麵糰黏著，非常脆弱易斷，他失敗無數次，做到幾乎快崩潰，賽前1個月又遭逢外公過世，情緒跌到谷底，手感也消失，送走外公，他重振思緒，忍悲出賽，成功奪金，自己都大感驚喜。
4年級生梁嘉珍曾出賽受挫，此次捲土重來，五味雜陳，耗費月餘用糖創作3顆鏤空苦瓜，這座《苦盡甘來》是她的心情寫照，終於能在畢業前為自己留下美麗光榮的紀念。
烘焙系老師王穎愷表示，HOFEX香港國際美食廚藝大賽是亞洲3大賽事，有19個國家精銳盡出，該系代表選手1至4年級都有，在林菄禹、楊玲惠、許育菁等老師指導與帶領，師生長期累積的經驗及不屈不撓的精神，才能締造佳績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。