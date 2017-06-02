MLB》又一枚小熊戒指？雷佐求婚成功

小熊隊一壘手雷佐（左）求婚成功後，與未婚妻在密西根湖的船上甜蜜合影。（翻攝自雷佐推特）

去年11月領到世界大賽冠軍戒指，打破百年無冕魔咒的小熊將士肯定覺得他們是全世界最幸福的人。今天另一枚戒指也給小熊一壘手雷佐（Anthony Rizzo）無比的幸福感，因為女友說：「Yes！」雷佐的求婚成功了！

「我是世界上最幸福的人！她說『Yes』，歡迎未來的雷佐夫婦～」雷佐在推特上po照放閃說。

大聯盟球季進行中，雷佐可能沒辦法像其他浪漫男士，安排到英屬維京群島等地旅行並且求婚。他選擇在船上完成這個任務，小倆口最後以密西根湖和「風城」芝加哥的天際線為背景，留下了許諾終生後的甜蜜合照。

(中時電子報)