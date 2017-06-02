臺北石牌國小管樂團優雅樂音6月4日傳送菊島

夏季午後，不妨與家人攜手悠閒漫步小旅行媽宮古城! 6月4日下午4時至6時「史蹟公園」，臺北石牌國小管樂團將跨海帶來一場難得的音樂饗宴。縣府旅遊處竭誠邀請鄉親好朋友及各界愛樂人士屆時前往聆賞，讓管樂的優美樂音悠揚陪您一同渡過悠閒的午後時光。

管樂團成立源起，是由陣容堅強的師資群指導、和歷任熱血沸騰家長後援會的協助下，自2009年起管樂團逐漸成長茁壯，團員由最早期的二十人增加至七十多人，另外聘教師更多達十八人之多。主要的特色是多元性的音樂學習，曲目安排涵蓋傳統高雅的古典音樂曲目、耳熟能詳的民謠、經典電影歌曲配樂等等，活潑而廣泛的課程安排，讓管樂不僅僅是一門才藝，而是融入且深入生活經驗，與音樂藝術零距離。

石牌國小管樂團歷年來參賽的成績亦相當亮眼，近年來的成績有:105學年度臺北市音樂比賽北區優等第三名、106學年度臺北市音樂比賽北區優等第一名，全國音樂比賽北區優等，每次的參賽均頗受評審們的肯定。此外，除了每學期的參賽，和校內既有社團成果發表、管樂定期成果發表，樂團也積極走入社區，結合里民活動，不定時於社區表演，深受好評，除了聖誕巷活動、亦在北投桶柑節、石牌捷運站跨年活動、天母大葉高島屋、臺北市立動物園等地留下演出的足跡。校際交流活動亦是其特色，還安排走訪了金門、新竹司馬庫斯，與當地的音樂文化切磋分享、共學成長，對師生們而言都是難得的驚艷與經驗。

總指揮謝永鴻老師於東吳大學音樂系畢業，主修小號，在指揮方面亦有所鑽研。演出經歷相當豐富，多次指導學生參加臺北市、新北市及全國音樂比賽成績優異，屢獲特優、優等的佳績。今年特別規劃前來本縣演出，期望將管樂優雅樂音與本縣縣民一同分享，並期待有場美麗的音樂奇遇。

(中時)