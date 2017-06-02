壯男心跳停1小時 雙和醫療團隊奇蹟救回

44歲洪姓男子（右四）多重器官衰竭、心肌梗塞失去呼吸心跳，雙和醫院急救團隊急救長達1小時後，他奇蹟般恢復。（葉書宏翻攝）

鬼門關前走一遭！44歲洪姓男子心肌梗塞、多重器官衰竭、心跳停止，醫師急救後決定放棄，洪男的母親、妻子在床邊不斷呼喚，脈搏竟出現微弱跳動，醫療團隊趕緊重新搶救，洪男心跳停止1小時後，奇蹟式恢復生命跡象，如今康復沒有後遺症。

洪男原本心、肺、腎三大器官有功能衰竭問題，病發前1個月已檢查出有心肌梗塞的跡象，醫師強烈建議他接受心導管治療，但洪男考慮到自己的身體狀況不佳，擔心侵入性的治療有風險，所以一直猶豫不決。

不到一個月，洪男因心肌梗塞送至雙和醫院急診，入院沒多久呼吸心跳突然停止，醫師緊急搶救半小時仍沒有恢復，原本評估將宣告不治。

此時，洪男的母親、妻子出現在床邊不斷呼喊，脈搏竟出現微弱跳動，醫療團隊繼續持續CPR急救，洪男1小時後奇蹟式恢復生命跡象。

醫師郝文瑞馬上為他裝上葉克膜，並立即進入心導管室治療，當時發現他有兩條冠狀動脈全部阻塞，緊急打通血管，歷經1個半小時的手術時間把洪男從鬼門關前拉回來。

郝文瑞表示，心跳停止長達1小時後能救回，且未留下腦神經損傷及後遺症的案例十分罕見；心肌梗塞是現代人常見的文明病，提醒民眾平時應養成健康的飲食與運動習慣，如有不適應提早就醫。

胸腔內科醫師陳冠元表示，在醫療臨床經驗上，CPR超過30分鐘仍無法恢復呼吸心跳時，救回的機會十分渺茫，即使30分鐘後恢復心跳，有極高的機率無法甦醒成為植物人，洪男的「復生」和「復原」，是整個醫療團隊合力搶救締造的醫療奇蹟。

(中時)