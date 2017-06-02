高凌風愛女赴美追星夢 邊開Uber餬口惹家人反對

葛曉潔演出的美國CBS喜劇影集《網路宅人幫》下周將在台播出。（圖／翻攝自Christine Ko 葛曉潔臉書）

葛曉潔曾和高凌風一起上節目。（圖／中時資料照片）

過世3年的藝人高凌風與第二任妻子所生女兒葛曉潔外型亮麗，當年她曾隨爸爸上節目，也表示有意進軍演藝圈，6年前她毅然決然赴美追星夢，一邊試鏡爭取機會、一邊開Uber餬口賺錢，還引來家人投注難以理解的眼光，去年底她總算盼到喜劇《網路宅人幫（The Great Indoors）》主演，該劇下周起將在台播出。

據《蘋果日報》報導，在美國土生土長的葛曉潔由於語言問題，6年前轉往美國演藝圈打拼，獨立的她曾靠兼差開Uber、當服務生、保母等工作賺錢，讓阿姨、叔叔心疼難以理解，然去年葛曉潔終於得到演出美國CBS喜劇影集《網路宅人幫》的機會，金友莊當時得知後也備感欣慰，盼她能成好萊塢的台灣之光。

以往接受試鏡時，葛曉潔須和其他亞裔演員同場角逐同一角色，等待時間有長有短，但上台可能只有30秒。這回入選《網路宅人幫》，製作人希望她發音能有一些口音，對美國腔調的她來說算是一大挑戰，成果如何？下周一起，每周一至周三晚上7點，觀眾可轉至Star World頻道見分曉。

(中時電子報)