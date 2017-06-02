香港人民幣存款月增4％ 終止連6跌

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因離岸人民幣價格逐漸回穩，帶動香港人民幣存款止跌回升。據香港金管局近日公布數據顯示，截至4月底，人民幣存款為5,280億元，較3月份增長4.08％，扭轉連跌6個月的走勢。該單位分析，隨著5月份離岸人民幣強勁反彈，人民幣存款將再提升。

(工商)