中國知名設計師沙鋒高 應大首展登場
中國知名設計師沙鋒「鋒礫恒沙──2017沙鋒海報設計展」，台灣首站2日起在國立高雄應用科技大學藝文中心展出；策展人、高應大藝文中心主任陳育民說，這次展出都是沙鋒近年來的精選海報設計，每張海報都是一段講述，期望每個人經過海報作品駐足時，能和作者產生共鳴。
沙鋒為亞洲極具影響力的知名設計師及策展人，目前為義大利中意設計協會（ADCI)主席，國際平面設計協會聯合會（ico-D）會員，曾擔任多項國際設計獎評審及國際策展人，作品獲獎無數。
這次展覽名為「鋒礫恒沙」，沙鋒認為，恒沙是他在漂泊中累積的流年光景，只有在經過塵世間沙塵的洗禮，一個人才能由少不經事，變成浩如深海。
這次展覽精選沙鋒歷年來45件佳作，沙鋒曾表示，他的每1張海報，每1件作品背後都是一個時間節點上的故事、是一段生命感悟，希望觀者駐足與海報對話。
策展人陳育民表示，雖然沙鋒老師目前人在義大利，但這次台灣首展訊息於老師個人微博發出後，就已有超過20萬人次轉載，可見引起相當多亞洲設計師的關注。
陳育民說，這次展覽作品主題多元，小至自我感受，大到社會責任；從環境保護、關注人權、呼籲和平，再到自我的人生經驗和哲學觀想，都可在作品中看到，展出作品到展場及文宣主視覺設計皆出自於沙鋒之手，可在細微處看到沙鋒的用心。
展覽2日起至30日在高應大藝文中心展出，歡迎對於東方美學設計創意有興趣的民眾，前往參觀。
(中時)
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