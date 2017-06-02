中國知名設計師沙鋒高 應大首展登場

中國知名設計師沙鋒海報設計展，台灣首站2日起在高應大展出。（呂素麗攝）

策展人高應大藝文中心主任陳育民介紹中國知名設計師沙鋒的海報作品。（呂素麗攝）

中國知名設計師沙鋒「鋒礫恒沙──2017沙鋒海報設計展」，台灣首站2日起在國立高雄應用科技大學藝文中心展出；策展人、高應大藝文中心主任陳育民說，這次展出都是沙鋒近年來的精選海報設計，每張海報都是一段講述，期望每個人經過海報作品駐足時，能和作者產生共鳴。

沙鋒為亞洲極具影響力的知名設計師及策展人，目前為義大利中意設計協會（ADCI)主席，國際平面設計協會聯合會（ico-D）會員，曾擔任多項國際設計獎評審及國際策展人，作品獲獎無數。

這次展覽名為「鋒礫恒沙」，沙鋒認為，恒沙是他在漂泊中累積的流年光景，只有在經過塵世間沙塵的洗禮，一個人才能由少不經事，變成浩如深海。

這次展覽精選沙鋒歷年來45件佳作，沙鋒曾表示，他的每1張海報，每1件作品背後都是一個時間節點上的故事、是一段生命感悟，希望觀者駐足與海報對話。

策展人陳育民表示，雖然沙鋒老師目前人在義大利，但這次台灣首展訊息於老師個人微博發出後，就已有超過20萬人次轉載，可見引起相當多亞洲設計師的關注。

陳育民說，這次展覽作品主題多元，小至自我感受，大到社會責任；從環境保護、關注人權、呼籲和平，再到自我的人生經驗和哲學觀想，都可在作品中看到，展出作品到展場及文宣主視覺設計皆出自於沙鋒之手，可在細微處看到沙鋒的用心。

展覽2日起至30日在高應大藝文中心展出，歡迎對於東方美學設計創意有興趣的民眾，前往參觀。

(中時)