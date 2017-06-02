女騎士誤闖工地摔成重傷 包商拒負責

市議員何志偉陪同劉小姐控包商工地管不好，讓她跌重傷。（王超群攝）

劉小姐騎機車行經台中14期重劃區工區，因圍籬不當、光線昏暗，跌成重傷，台北市議員何志偉陪同召開記者會，控訴興安營造有疏失且管理不善，當事人眼睛永久性失能，但該公司拒不負責。北市警方表示，此案恐涉業務過失傷害罪，會轉由台中市警局後續處理。

何志偉表示，2016年12月6日晚上7點30分，家住台北、往返台中某科技廠工作的劉小姐，騎車行經台中14期重劃區地段，因路段圍籬施作不確實、工地內路面擱置工程材料，當事人摔車後當場昏迷，送醫診治發現牙齒斷7顆，眼睛短暫失明。

何志偉指台中市政府只在事後協助連絡廠商，但推稱工地尚未完工驗收，責任應在包商；該工區的興安營造則一問三不知，只派出最基層的會計小姐出面協調，並且在過程中，當事人劉小姐遠由北市再赴台中，卻只得到冷淡回應說，願意收下資料，其餘不再聞問。

何志偉表示，根據現場的照片，人車確實可自行進出工區，但工地管理應有明顯圍籬，台中市政府應追究業者業務過失責任。

劉小姐說，她目前唯有遮蔽單眼才能對焦，否則極易暈眩，眼球永久失能。今年5月9日廠商才派工地主任出席協調會，雖勞保局認定失能，但廠商堅持無疏失，僅口頭表示賠50萬元醫藥費。

劉小姐認為，醫藥費目前她必須舉債，且原訂赴澳洲工作的計畫也泡湯，她強調工地管理本來就是業者責任，現在包商推給保險公司，保險公司又推諉不理賠；市府則說未完工無國賠責任，她求告無門。

何志偉撥打工地主任手機數次未接聽，再撥給會計人員，對方稱「那是工地出入口，封住要如何進出施工。若劉小姐要提告，尊重她的權益。」何志偉向北市警方報案，警方說，此案疑涉業務過失傷害罪，轉由台中市警方後續處理。

(中時)