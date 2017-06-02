新竹縣尖石鄉後山4校 3日停課

秀巒國小鄰近山坡去年開始出現邊坡滑落等狀況，情況驚人。（資料照，莊旻靜翻攝）

因應豪大雨來襲，新竹縣五峰鄉2日累積雨量超過200毫米，鄉內5所國中、小自中午停課，新竹縣政府考量到學生上學安危，2日下午宣布，尖石鄉秀巒、石磊、新光及玉峰國小3日停課。

秀巒國小鄰近自去年開始出現邊坡滑落，造成竹60線部分路段封路至今，也因近日豪雨，山區降雨連連，新竹縣政府也因這場雨2日召開緊急會議，討論防災訊息，宣布位在尖石鄉後山的秀巒、石磊、新光與玉峰國小共4所國小，3日停課1天。

(中時)