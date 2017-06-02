大雨溪水暴漲 瓜農受困濁水溪河床

瓜農受困距離岸上四百公尺的瓜田。（雲林縣消防局提供）

47歲呂姓瓜農今天下午到濁水溪河畔巡視西瓜田，不料大雨溪水暴漲，不到幾分鐘就被大水困在沙洲，雲林縣消防局派遣西螺、莿桐氣墊船前往搶救，順利把他帶回岸上。

消防局指出，三點半接獲通報西螺鎮大新里百姓公廟往濁水溪128堤防附近有民眾受困沙洲，四點二十九分已順利搶救上岸。

(中時)