台南蠟化乾屍 確認失蹤7旬老翁
台南市仁德區台一線省道旁的一處水溝5月26日遭發現一具蠟化乾屍，經過警方比對資料，確定是南區一名郭姓7旬老翁，他在4月24日就離家出走，家人已報案失蹤，沒想到陳屍在水溝內，屍體起碼死亡一個月，警方初判是意外死亡，詳細情形仍等候法醫解剖報告。
台南市仁德區台一線省道旁一處水溝，5月26日因為清潔工清汙，意外發現水溝內一具已蠟化的乾屍，嚇得工人趕緊報警。
警方將屍體報請檢察官相驗，檢方找來法醫進行解剖，化驗資料尚未出爐，原本仍屬無名屍。警方改從警政資料上找到死者家屬，確認死者身分為住在南區中華南路的郭男，已70歲。
家屬證實郭男經常有脫序行徑，4月24日發現他不見後，已向警方報案協尋，但沒想到他竟陳屍在水溝內長達一個月。
郭男身上無外傷，警方初判郭男意外死亡，但為何落入水溝內，仍須法醫化驗報告出爐，釐清真正死因。
(中時)
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