日月潭風管處行動旅遊服務借問站 受好評

日月潭「行動旅遊服務借問站」，把服務帶到火車的列車上。（沈揮勝翻攝）

拍合照常找不到人幫忙，有行動借問站旅服員幫忙真好。（沈揮勝翻攝）

日月潭「行動旅遊服務借問站」貼心受好評。（沈揮勝翻攝）

日月潭國家風景區管理處為提供民眾更貼心的旅遊服務，2015年推出「行動旅遊服務借問站」，安排旅服人員穿著印有「i」字和「問」字的黃色背心，巡迴在向山至文武廟的腳踏車道、湖畔步道之間，接受諮詢、幫遊客拍照、排除腳踏車故障等服務，備受好評。

最近，日管處再將服務區域擴大到集集、車埕的火車上，以及玄光寺碼頭附近，包括簡易醫療、暫借Wi-Fi熱點以方便上網打卡，或是索取旅遊摺頁、推薦適當景點等，也都可以請這些旅服人員們幫忙。

日管處副處長陳志賢、遊憩課長林洋廣表示，「行動旅遊服務借問站」成立之初，著眼於巡查，發現問題立即反映，或是當場處理解決；不久後發現遊客需要人幫忙的小事還不少，譬如拍合照等，舉手之勞便可解決，於是服務項目漸增，至今包羅萬象。

林洋廣說，這項「主動服務」的舉措，因為貼心很受讚賞；比較特別的是把服務帶到火車站，除了車埕和集集站區，這些以替代役男為主的旅服人員，還滿懷熱誠地搭上列車，來回往返車埕、水里與集集站之間，主動提供遊客們所需的協助。

(中時)