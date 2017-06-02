梅雨挹注水庫 南台灣一階限水解除
今年梅雨鋒面不斷來襲，夾帶的水氣有效為南台灣的主力水庫解渴，水利署2日下午宣告嘉義、台南及高雄地區一階限水措施解除，而水情燈號部分，除台南地區為稍緊的綠燈外，各地區均轉為正常的藍燈，雖水情較為舒緩，但民眾仍要注意節約用水。
5月開始進入梅雨季節，幾波豐沛的降雨為台南南化水庫、曾文水庫等，帶來不少挹注，其中，南化水庫2日集水區累積降雨量約146毫米，統計有效蓄水量已超過7000萬噸，蓄水率達到73.28%，相較4月份水情僅3274萬噸，蓄水率僅34%，明顯增加不少。
曾文-烏山頭水庫昨日上游集水區累積降雨也有141毫米，兩水庫的有效蓄水量則達1億7000萬噸左右，而曾文水庫入流量約3000萬噸，蓄水率統計至2日下午回升到26.44%，水位也來到203.15公尺。
中央氣象局預估梅雨鋒面及西南氣流近日仍在台灣上空滯留，下周仍有降雨機會，水利署推估近期內應可穩定供水無虞，2日下午宣告解除嘉義、台南及高雄地區一階限水措施，但考量台南農業二期稻作12日開始供灌，台南地區水情燈號先轉為稍緊的綠燈。
(中時)
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