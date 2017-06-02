黃小柔又懷第3胎 不忍老公挨刀：我結紮！

黃小柔與老公感情好，不到半年又懷第3胎。(本報系資料照，粘耿豪攝)

黃小柔與老公王睿感情好，第二胎女兒「小桃子」出生不到半年，又火速懷上第三胎，日前在臉書宣布：「我們家又添一枚生力軍，謝謝寶寶沒有讓我特別不舒服，吃好喝好睡好，小3寶coming soon」不過她也決定不再生了，將在剖腹時順便結紮。

據《聯合報》報導，黃小柔得知懷上第3胎相當意外，由於上一胎是剖腹產，加上時間太相近，擔心對母體造成危險，起先還和老公討論是否要生，不過經醫生評估後確定沒問題，她才放心。

另外黃小柔也因為不忍讓老公動刀挨痛，打算在生產時一併結紮，認為既然都要剖腹了，乾脆就由她來結紮，要痛就1個人痛就好，不必2個人一起痛，相當貼心。

(中時電子報)