大鹿林道中斷 觀霧森林遊樂區3日預防性休園

新竹林區管理處轄管觀霧國家森林遊樂區聯外道路，因受豪大雨影響，位在新竹縣五峰鄉的大鹿林道10、14、16.5公里處發生坍方，導致道路中斷，新竹林區管理處已經封閉搶修中，觀霧國家森林遊樂區3日將預防性休園，新竹林區管理處呼籲遊客暫勿前往。

(中時)