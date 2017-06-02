海藻酸鈉包覆二氧化錳 做實驗不髒手
國中物理課最常見的實驗莫過於雙氧水分解反應，但每回實驗後，過濾瓶內都會留下黑髒的二氧化錳，清理相當不易，興國高中3位國三生吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷想到利用海藻酸鈉包覆的特性，並加以整合研究，今年以「不球滲解」參加台南市中小學科展，奪下化學科冠軍。
吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷是今年國中應屆畢業生，雖面臨國中教育會考的龐大壓力，但仍參加校內去年底的科展人員甄選，3人順利入選後，卻在選擇科展題目時，遇上瓶頸，一度改變研究方向。
負責指導的理化老師黃淑芬表示，起初是想用吸水粉當作科展題目，但嘗試一個多禮拜後，發現吸水粉的研究變化性不大，只好放棄，後來學生察覺到實驗室的過濾瓶，總是有萬年黑灰的二氧化錳，不易清潔，如果能用其他方式來包覆粉末狀的物質，或許可達到環保作用。
吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷3人開始查詢資料，發現海藻酸鈉所形成的凝膠，可以包覆多種物質，而海藻酸鈉凝膠其實在生活中相當常見，最為人所知就屬晶球優酪乳，因此3人利用此性質，進一步探討並運用在國中理化各項實驗中。
今年吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷以「不球滲解」題目，參加台南市第57屆中小學科學展覽會，獲得化學科冠軍，7月也將代表台南參與全國科展競賽，也是興國高中時隔5年再度打進全國科展，興國高中校長趙效賢除以學生為榮，也鼓勵學生在全國科展中能締造佳績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。