海藻酸鈉包覆二氧化錳　做實驗不髒手

興國高中國三生吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷（左起）在理化老師黃淑芬（右一）的指導下，參加今年度台南市中小學科學展覽會，奪下化學科冠軍，也將代表台南參加7月的全國科展。（萬于甄攝）

興國高中國三生柯伯勳、尤暄婷、吳宗錞（左起），利用海藻酸鈉所形成的凝膠，包覆雙氧水分界反應後所留下的二氧化錳，讓實驗室的過濾瓶不再留下髒污，也達到環保的概念。（萬于甄攝）

海藻酸鈉不僅出現在實驗室裡，生活中也有許多食品會應用海藻酸鈉，興國高中3位國中生利用海藻酸鈉的特性，參加今年度台南國中小學科展，奪下化學科冠軍。（萬于甄攝）

國中物理課最常見的實驗莫過於雙氧水分解反應，但每回實驗後，過濾瓶內都會留下黑髒的二氧化錳，清理相當不易，興國高中3位國三生吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷想到利用海藻酸鈉包覆的特性，並加以整合研究，今年以「不球滲解」參加台南市中小學科展，奪下化學科冠軍。

吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷是今年國中應屆畢業生，雖面臨國中教育會考的龐大壓力，但仍參加校內去年底的科展人員甄選，3人順利入選後，卻在選擇科展題目時，遇上瓶頸，一度改變研究方向。

負責指導的理化老師黃淑芬表示，起初是想用吸水粉當作科展題目，但嘗試一個多禮拜後，發現吸水粉的研究變化性不大，只好放棄，後來學生察覺到實驗室的過濾瓶，總是有萬年黑灰的二氧化錳，不易清潔，如果能用其他方式來包覆粉末狀的物質，或許可達到環保作用。

吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷3人開始查詢資料，發現海藻酸鈉所形成的凝膠，可以包覆多種物質，而海藻酸鈉凝膠其實在生活中相當常見，最為人所知就屬晶球優酪乳，因此3人利用此性質，進一步探討並運用在國中理化各項實驗中。

今年吳宗錞、柯伯勳、尤暄婷以「不球滲解」題目，參加台南市第57屆中小學科學展覽會，獲得化學科冠軍，7月也將代表台南參與全國科展競賽，也是興國高中時隔5年再度打進全國科展，興國高中校長趙效賢除以學生為榮，也鼓勵學生在全國科展中能締造佳績。

(中時)