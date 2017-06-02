教練罹癌治癒，內埔農工拳擊隊獲選國手當賀禮

內埔農工賀思萍（左）、林李唯怡（右）獲選世界青年女子拳擊錦標賽國手，林聖濠（中）獲選亞洲青少年拳擊錦標賽國手。（潘建志攝）

屏東內埔農工拳擊隊今年有3名學生入選國手，連續5年都有學生入選國手，教練傅志群也同時入選代表隊教練。傅志群去年檢查出罹患鼻咽癌，治療一年時間內，全靠父親傅東光及崇文國中教練林源代理，學生們也很爭氣，順利獲選國手。

3人都是第一次當國手，難得的是，3人在國內比賽最佳成績都只有亞軍，卻都在這次選拔賽中取得資格；其中賀思萍、林李唯怡獲選世界青年女子拳擊錦標賽國手，林聖濠則獲選亞洲青少年拳擊錦標賽國手。3個人都說，當選國手非常開心。

高三的林李唯怡的姊姊和弟弟也都是拳擊選手，一門三傑，畢業前夕取得國手資格，覺得非常興奮；賀思萍和林聖濠都只有高一，卻都打敗高二、高三的選手獲選國手，非常不容易。

傅志群說，他因罹癌請假一年，加上學生們仍青黃不接，原本以為連續獲選國手的紀錄今年會中斷，沒想到學生竟然逆勢突圍。其中最意外的是賀思萍，她的最終對手是高三，曾拿過世界第3名，本來不覺得她有希望，但她愈打愈勇，竟以3比2險勝，拚戰精神讓人動容。

他說，去年發現頸部有腫塊，經檢查確診為鼻咽癌第3期，向學校請假治療，期間全賴他的父親傅東光及崇文國中教練林源幫忙帶學生，學生們也未因此鬆懈，獲選國手是給他最棒的禮物。

(中時)