梅雨來襲屏東台東無災情 嚴防山區大雨

2日台灣北部狂風驟雨，屏東和台東天氣卻相對穩定，雲層極厚偶爾一陣雨，甚至有些地方還短暫露出陽光。依據中央氣象局資料，截至今日下午6時止，屏東縣累積雨量最大為西大武山的260.5毫米，台東縣則為向陽的258.5毫米，雙東均無災情傳出。

台東關山工務段指出，今日中午過後向陽雨勢十分猛烈，南橫向陽森林遊樂區下方約158公里處出現土石流，造成交通中斷，工務段加派人力清運後搶通。山區除了保全人員、派出所及林務局人員等必要留守人力外，包括登山客等全部撤離下山。

關山工務段也從2日晚間6時起，封閉南橫公路台20線利稻到向陽間路段，明天上午將視雨勢、道路及清運狀況再開放通行。另外屏東霧台鄉霧台村往大武村的霧大二號便道，今日也因大雨沖刷中斷，一度封路，經搶修後已可開放機車通行。

不過因應未來可能的豪雨，屏東縣各原住民鄉也都針對孕婦、多重慢性病人及年長行動不便者，進行預防性撤離準備，目前有霧台鄉阿禮村3人、佳暮村18人、大武村85人自行下山依親，未有安置情形。

縣府表示，未來若需要進行撤離，已安排學校開放校舍為安置場所。另外也呼籲農漁民做好防範豪大雨準備，低窪、易淹水田地要強化排放水，葉菜及瓜果作物應搭設塑膠棚或塑膠布覆蓋，養殖漁業則要適度調整水量，清理洩排，防止池水滿溢。

旅遊勝地恆春半島今日整天天氣陰森，幾乎滴雨未下，不過受西南氣流影響，南灣、小灣等沙灘都浪都超過1公尺，墾管處也在沙灘上插起紅旗，禁止遊客戲水，沙灘上遊客寥寥無幾。

(中時)