苗62線錦卦路段淹水嚴重 1車3人險受困

苗栗縣消防局獲報有車輛在苗62線錦卦大橋拋錨，涉險前往救援，協助受困的8旬老翁至鄰近溫泉飯店休息。(江詩筑翻攝)

苗栗縣泰安鄉、大湖鄉等地自昨晚起開始下起大雨，造成台三線、苗62線、苗62-1線、苗61線、大安聯絡道、司馬限林道等路段，發生零星落石及坍方，其中通往泰安溫泉區的主要道路苗62線今天下午在錦卦大橋段積水超過50公分，泰安鄉公所已預警性封閉。

小小的鄉道不敵大雨狂下，路面變成河道，1輛賓士車今天下午2點多欲下山，行經錦卦大橋時拋錨，造成車上86歲老翁等3人受困，苗栗縣消防局獲報派遣泰安、大湖2分隊8人、4車前往，順利將3人救出，並協助安置在錦水溫泉飯店。下午另有1輛貨車涉險也拋錨，駕駛自行脫困，光是泰安鄉內飯店旅宿業，留守員工及遊客總共245名，須等雨停且路況恢復後才能下山。

大湖鄉長胡娘妹、泰安鄉長劉美蘭等都呼籲鄉民盡可能留在家中避免外出涉險，因台三線部分路段也開始出現積水深逾30公分，排水溝與路面幾乎平行，提醒用路人小心。

(中時)