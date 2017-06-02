苗62線錦卦路段淹水嚴重 1車3人險受困
苗栗縣泰安鄉、大湖鄉等地自昨晚起開始下起大雨，造成台三線、苗62線、苗62-1線、苗61線、大安聯絡道、司馬限林道等路段，發生零星落石及坍方，其中通往泰安溫泉區的主要道路苗62線今天下午在錦卦大橋段積水超過50公分，泰安鄉公所已預警性封閉。
小小的鄉道不敵大雨狂下，路面變成河道，1輛賓士車今天下午2點多欲下山，行經錦卦大橋時拋錨，造成車上86歲老翁等3人受困，苗栗縣消防局獲報派遣泰安、大湖2分隊8人、4車前往，順利將3人救出，並協助安置在錦水溫泉飯店。下午另有1輛貨車涉險也拋錨，駕駛自行脫困，光是泰安鄉內飯店旅宿業，留守員工及遊客總共245名，須等雨停且路況恢復後才能下山。
大湖鄉長胡娘妹、泰安鄉長劉美蘭等都呼籲鄉民盡可能留在家中避免外出涉險，因台三線部分路段也開始出現積水深逾30公分，排水溝與路面幾乎平行，提醒用路人小心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。