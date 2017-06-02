醫療暴力零容忍，東檢醫院聯手宣示

台東地檢署檢察長王文德（右）與台東縣醫師公會理事長朱建銘，在醫院張貼海報宣示醫療暴力零容忍。（黃力勉攝）

醫療人員為患者診療時，最怕情緒失控的患者或家屬在旁騷擾，醫療法新增條文通過後，對於醫師執勤有更多保障，台東地檢署2日與衛生福利部台東醫院、台東縣警局、台東縣醫師公會共同宣示「醫療暴力零容忍」，並將緊密合作。

台東地檢署檢察長王文德表示，急診執勤的醫師最怕遇到喝酒的病患及家屬，在看診時擔心受怕，他在去年到任後，就與醫療機關座談，從地檢署、警方到醫院，將會緊密結合，採三快原則「通報快、處置快、起訴快」，嚇阻急診及門診暴力。

衛生福利部台東醫院長黃志暉指出，醫療暴力對於醫療人員確實造成嚴重困擾，感謝醫療法修法，對醫療人員多一層保障，醫療暴力是完全不應該存在。

台東縣醫師公會理事長朱建銘說，根據統計2012到2014年間，全台的醫療機構每一天半，就會發生一起醫療人員遭到騷擾或暴力事件，包括言語暴力都讓醫療人員飽受威脅，今後連言語暴力都不應存在，醫師也能安心工作。

台東地檢署指出，從起訴案件看來，台東的嚴重醫療暴力事件在去年有發生一次，該名病患還被判刑3個月，醫院一旦有暴力事件，將立即有警方介入調查，同時地檢署檢察官也會在第一時間指揮偵辦，地檢與醫療機構也會建立專責連繫窗口，以嚇阻醫療暴力。

(中時)