作品超驚奇！名家紙藝創作展 義賣助弱勢

蔡雪（土屏）紙藝創作展2日起在國立科工館北館2樓咖啡藝廊內展出，圖為她與作品「婆祖出巡」，融合摺紙及棉紙撕畫。（呂素麗攝）

蔡雪（土屏）紙藝創作展2日起在國立科工館北館2樓咖啡藝廊內展出，圖為她與作品「小丸子家族出遊去」 ，融合摺紙及棉紙撕畫。（呂素麗攝）

蔡雪（土屏）紙藝創作展2日起在國立科工館展出，她贈送和服卡哇伊日式精緻摺紙娃娃與大家結緣。（呂素麗攝）

蔡雪（土屏）的紙藝作品。（呂素麗攝）

蔡雪（土屏）現場創作。（呂素麗攝）

蔡雪（土屏）紙藝創作展2日在國立科工館北館2樓咖啡藝廊開幕，有近百人出席，十分熱鬧。（呂素麗攝）

國立科工館館長陳訓祥（左）贈感謝狀予蔡雪（土屏）（右） 。（呂素麗攝）

「嘆為觀紙─蔡雪（土屏）紙藝創作展」2日起至7月30日在國立科工館2F咖啡藝廊展出，融合摺紙、棉紙撕畫的紙藝作品充滿驚奇，不論是立體環保娃娃、平面書簽，或是畫作裡的押畫，千姿百態，令人讚嘆！展出作品義賣後一半捐給弱勢、一半捐科工館。

蔡雪（土屏）有20年紙藝創作經歷，多年來與紙為伍，醉心於摺紙娃娃創作，樂於分享，出國旅行也不忘帶上娃娃書簽分送團友與外國人，增廣了人脈，有遠從澳洲、美國、日本的喜愛者到台灣跟著她學習摺紙。

紙藝創作展今天下午開幕，科工館館長陳訓祥及蔡雪（土屏）的學生、親友等近百人參加，她現場創作摺紙；她說，很喜歡紙的東西，捨不得買衣服，但紙再貴都會買，紙的可塑性高，像手中的玩偶，許多作品都是她南北奔波搭火車時在車上創作。

蔡雪（土屏）師承日本棉紙撕畫鼻祖佐藤香石，現為國內日本佐藤香石和紙研究會台灣支部長暨講師，更有多項作品及教學著作出版，也獲邀於國內各處展出；她在紙藝上不僅用心成就自己也同時成就了許多人的夢想。

她原先到日本跟佐藤香石學棉紙撕畫，並把這項藝術帶回台灣傳承，一步一腳印闖出一片天。

棉紙撕畫、摺紙娃娃都是紙藝的一種，蔡雪ㄒ將摺紙娃娃與撕畫融合，相得益彰創作出一幅幅絕妙的作品；她說，有時候睡到半夜突然有創作靈感，她馬上起床趕快完成它，然後安然的繼續睡。

這次展覽除了少數幾作作品是她收藏外，其他均義賣，所得將分別捐給弱勢團體及科工館。

(中時)