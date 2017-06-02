梅雨鋒面夾帶豐沛水氣 南市水利局嚴陣以待
梅雨季及颱風季即將到來，2日受西南氣流及梅雨鋒面雙重夾擊，北台灣下起豪大雨，道路如同一片汪洋，而台南有將近三分之一的地區也屬低窪易淹水區域，相關單位早已嚴陣以待，部分溪流、排水的應急改善工程，水利局已加緊腳步，更在低窪地區設置300台移動式抽水機，因應豪大雨來襲。
南市府水利局指出，去年梅姬颱風造成安南同安路、安中路口、安平區海安路一帶及麻豆大小埤里、學甲工業區等多處嚴重淹水，而三爺溪沿岸更是遇雨即成災，為改善多處低窪區易淹的情況，許多應急的抽水機組改善、內水整治已陸續完工。
水利局表示，三爺溪沿岸今年初已完成右岸虎尾寮北側高低分離工程，左岸連接太子路與土庫抽水站的大發路箱涵4月也已完工。另外，往年每逢大雨，崑山科大校內就會如同一片「內海」，水利局在今年防汛期前，完成崑山抽水站機組設置、試抽，應可減緩周邊淹水風險。
而港尾溝溪尚未整治前，易受二仁溪洪水倒灌影響，加上河道寬度不足及淤積情形嚴重，內水難以宣洩，嚴重影響工業區產能，水利局已陸續辦理河道整治、中游疏洪道、出口閘門及滯洪池建置。
受西南氣流及梅雨鋒面雙重夾擊，北台灣2日下起豪大雨，許多道路宛如汪洋大海，台南雖目前風雨並不明顯，但相關單位仍嚴防已待，水利局對目前施工中的興建工程緊盯進度，希望提前做好防汛整備，如在施工缺口用太空包封閉、保持河道淨空等防災。
(中時)
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