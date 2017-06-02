范氏家廟修復工程開工 明年再見

范氏家廟修復工程2日開工，來自各地的范家後代齊聚一堂，見證歷史性時刻。（莊旻靜攝）

范氏家廟的匾額可追溯至清朝咸豐10年，迄今已逾157年，足見歷史之久。（莊旻靜攝）

范氏家廟修復工程2日開工，預計在明年7月竣工。（莊旻靜攝）

范氏家廟修復工程2日開工，前縣長林光華（左二）、范振宗（左三）皆出席儀式。（莊旻靜攝）

范氏家廟修復工程2日開工，范家後代位居高官者、地方人士均出席見證。（莊旻靜攝）

新埔鎮中心最古老的家廟「范氏家廟」修復工程2日動工，范氏家廟歷史可追溯至清朝嘉慶年間，推算已有201年歷史，由於建築體部分遭白蟻蛀蝕、多有損壞，自2007年由客委會、文化局陸續補助，今年則投入2500萬經費於修復工程，預計明年7月竣工，再興范氏家廟。

范家後代枝葉繁茂、各有不同發展，包含客委會副主委范佐銘、交通部常務次長范植谷，及前縣長范振宗、前司法院秘書長范光群、前立委范揚盛、縣議員范曰富及縣內范姓政治人物等人均齊聚一堂，立委林為洲、行政院發言人徐國勇、副縣長楊文科等也出席見證。

「努力13年終於開始修復！」在幕後推動修復工程的范成祥指出，家廟歷史可追溯至嘉慶年間、西元1817年，但家廟匾額卻是在咸豐10年才獲得，中間誤差43年。范成祥也指，早年范氏來台祖多達40餘位，他自2004年開始蒐集相關文史資料，僅知目前祭祀份會至少6個，每年祭拜時間不一。范成祥表示，過去家廟管理不當，珍貴的文物如香爐等均已消失，現今管理人范佐英願意支持修復家廟，因而推動。

文化局長張宜真表示，新埔古蹟群密集，目前8古蹟、4歷史建築均陸續修復完工，並開放參觀，形成3街6弄9宗祠的獨有文化特色，接續張氏家廟亦將開始修復。文化局指出，范氏家廟位於新埔鎮中心較靠山區，僅有一橫屋建築，且部分建築物已遭蟻蛀，修復工程由黃天浩建築師事務所辦理設計監造，道行營造有限公司承攬，工程預計明年7月竣工。

(中時)