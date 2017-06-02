推廣減塑政策 苗縣公部門帶頭做

台北市政府日前宣布禁用一次性及美耐皿餐具，全台已有12個縣市陸續推廣限塑政策，苗栗縣政府及附屬機關從7月1日正式推行「限用一次性餐具用品、透明塑膠袋計畫」，希望從公部門帶頭做，推廣不留垃圾的「無痕」觀念。

國內近期垃圾處理問題日益嚴重，苗栗暫無垃圾處理壓力，但減塑、限塑運動已為目前環保主流趨勢，縣長徐耀昌在3月間的縣務會議指示，由縣府及附屬機關單位率先進行「限用一次性餐具用品、透明塑膠袋」計畫。

縣府環保局等局處室將垃圾桶塑膠袋改為透明袋，嚴格落實垃圾分類，4至5月為宣導期間，各單位逐步配合改變用餐習慣及遵守資源回收原則，本月為勸導期，7月1日則正式開始推行。

縣長徐耀昌表示，縣內資源回收工作及宣導活動效果顯著，但每日每人垃圾產生量卻居高不下，不僅焚化廠垃圾量增加，處理費用也增高，希望從政府機關開始養成攜帶環保餐具及使用透明塑膠袋習慣，逐步擴大影響周圍生活圈，養成從源頭減量習慣。

(中時)