用熱水洗手比較乾淨？ 專家實測後發現…
洗手時常有人喜歡用熱水，認為比冷水的清潔效果來得更好，但事實上真的是如此嗎？一所美國大學的研究人員，就進行一項實測研究，找來數位受測者分別用不同溫度的水洗手，結果顯示，水溫與清潔效果是沒有關係的。
據《BBC》報導，美國羅格斯大學新布朗斯維克分校（Rutgers University-New Brunswick）的研究人員，針對冷、熱水洗手的清潔效果進行研究。在此項研究中，研究人員首先找來20位受測者，手上皆沾滿無害的細菌，接著並要求他們分別用15度、26度、38度的水洗手20次，且肥皂用量不等。結果發現，水溫不同及肥皂用量的差異，顯然與清潔效果沒有關係。
領導該研究的教授唐納德‧夏弗納（Donald Schaffner）表示，人們洗手時需要有舒服的感覺產生，但透過這項研究，顯示出清潔有效性與否，實際上跟水溫沒有關係。
不過，研究團隊也承認，他們所進行的試驗規模太小，要確定最有效去除有害細菌的方法，仍要有更多的研究。
另外，報導中也引述世界衛生組織（World Health Organization）所公布的正確洗手步驟：
1、洗手時間正確來說要和唱2次生日快樂的時間一樣長（約20秒）。
2、先把手淋濕，再用足夠的肥皂去包覆整個手的表面。
3、手指頭雙雙交叉，互相搓揉手掌。
4、手指頭雙雙交叉，用手掌搓揉另一支手的手背。
5、搓揉手指。
6、搓揉手指指背
7、揉搓大拇指。
8、用手指尖搓揉手掌，然後用熱水或冷水清洗。
9、將手晾乾，最好用一次性的紙巾擦拭。
10、最後，用一次性紙巾關閉水龍頭。
(中時電子報)
關鍵字：洗手
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