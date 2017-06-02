王心凌重返小巨蛋兩樣情  認識新朋友「沒問題」

王心凌密集健身，大方秀出腹肌。(HIT FM提供)

王心凌特別以彩虹旗為演出元素，要為同婚打氣。(HIT FM提供)

王心凌2日為「2017 Hito流行頒獎典禮」表演彩排，她自2月與姚元浩分手後，今天終於大方公開受訪，去年首度攻蛋開唱，當時舊愛坐在台下力挺觀看，她更在台上放閃告白，浪漫爆表，但這次重返小巨蛋卻已是兩樣情，她微笑回應：「沒有想太多，今天外頭下著大雨，心情有一點趕。」

她目前全心衝刺事業，在大陸展開巡演、新專輯也開始收歌，她否認透過工作來填補空虛，「演唱會很難刻意安排，都是先談好的，剛好天時地利人和，現在可以好好跟粉絲談戀愛」，至於何時迎接新戀情，她回應：「朋友不會急於這一時介紹對象，但認識新朋友當然沒問題。」揶揄媒體比王媽媽還心急，她表示媽媽沒有特別說什麼，默默陪伴去大陸演出。

她今天秀出腹肌、翹臀演唱〈少女的祈禱〉，這段表演深具巧思，與9名舞者高舉彩虹旗唱跳，用實際行動力挺同婚釋憲過關，她開心說：「這是慶祝與祝福，跨出了一大步，從小身邊就有彩虹同學、同事，不管各方聲音如何，大家還是要互相尊重。」也鼓勵自己「還是要勇敢愛」，對愛情順其自然，直呼「現在被工作填滿了，忙死我了」。

(中時)