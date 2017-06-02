夢幻金針花不用飛奔太麻里 彰化花壇也有黃金秘境
要欣賞漫山金黃耀眼金針花，不用飛奔到台東太麻里，彰化縣花壇也有處夢幻金針花秘境，就在岩竹村山頭附近，黃澄澄一片相當壯觀，連日來吸引一波波慕名賞花，花壇鄉長李成濟情商地主林木生在這個周末開放遊客漫遊花叢、參觀拍照。
花壇鄉是茉莉花故鄉，竹筍也是特產，好山好水也栽出農產多樣風情。花壇鄉長李成濟說，花農用心，竹岩村山坡也開滿金針花了，賞花不用舟車勞動飛奔花蓮、台東，漫山遍野的夢幻黃金，就近就可欣賞了。
栽植這片夢幻花境是78歲老農林木生，他說原本栽植龍鬚菜、番薯葉，10多年前因緣際會將山頭楊桃樹園改種食用金針花，市面上賣的人少，每斤可賣到160元，但金針花每年只有1個月產期，且得1株1株地採，還得趁著花沒開前，相當辛苦，栽植的花種是「台東選4號」。
花壇鄉長李成濟說，公所去年和長沙社區在花壇國中旁舊營區種植400株罕見艷紅金針花新品種，迎風搖曳，也別有一番風情，是向花蓮縣吉安鄉購買「萱草花蓮二號」，今年接續要在虎山巖左側山頭5分地種下數萬顆金針花，讓明年花壇鄉的金針花海更耀眼，成為花壇新景觀。
(中時)
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