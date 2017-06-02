網友KUSO亂神「濕身照」：雨淋我身上 選票又多一些
暴雨狂襲，選區在金山和萬里的時代力量立委黃國昌，也趕回選區，還在臉書PO出他勘災的雨中即景，亂神「濕身照」慘遭網友KUSO：雨淋在我身上，選票又多一些。
該KUSO海報上頭則用大字催情的寫著：「不是雨，是我的淚」。下頭則寫說：「初夏那場會勘，只有我忘記帶傘，雨淋在我身上，選票又多了一些。」另一張KUSO照則連結近日的罷昌行動：「雨天外拍很辛苦，請不要罷免我」。
白色正義聯盟酸說：「下雨幹嘛不帶傘，故意淋雨是要拍照嗎！北部大雨，大家出門小心，看到國昌記得叫他回家。」
網友猛笑說：「真愛演，教育部要不要加一條成語『國昌愛演』，意思是：『比喻政治人物，為達政治目地，卻又沒步數時，呈現或運用一種言不由衷的假哭、假悲情，嚴重時會突然假裝暈倒的自我防禦現象，此狀態常人一眼就能看出，唯有人物本人會呈現自我麻痺與高潮狀態』！」「拍照的有傘，助理有雨衣，周圍的人都有傘就他沒有，可憐的國昌，他被排擠了！」「不當演員太可惜了。」
(中時電子報)
文章來源：白色正義聯盟臉書
文章來源：蔡正元臉書
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