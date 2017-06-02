先拆先贏！彰化縣老建築掀起搶拆風

楊全故居被拆毀大半， 7月要排定文化資產審議。（吳敏菁攝）

楊全故居被拆毀大半，圈起鐵籬， 7月要排定文化資產審議。（吳敏菁攝）

彰化市百年穀倉拆毀大半才列古蹟，效應發酵，這1年來彰市多棟老建築掀起搶拆風，楊全故居、松主堂等，均在怪手下喊卡，有人痛心不珍惜文化資產，有人不滿處處「廢墟」。縣長魏明谷裁示文化局對列冊追蹤建築，設計告示牌，不要等拆一半，兩敗俱傷。

彰化市農會百年穀倉事件後，被列冊追蹤文化資產跟風搶拆，去年7月「楊全故居」都拆毀大半，才被發現，文化局緊急喊卡，吳衡秋故居在出動怪手前擋下。今年1月彰化市首任民選市長杜錫奎故居仍以迅雷不及掩耳之姿，拆個精光了，松竹堂則再臨拆當頭被搶救。

楊全故居等老建築，從拆、被擋，到時隔半年後，今年1月啟動暫定古蹟，文化局以鐵皮圈圍保護。附近市民說，拆成這樣子才要保護？又不見後續作為。議員賴岸璋質疑，拆古蹟是文化浩劫，但許多老建築，也沒個身分，一旦有人舉報有價值，就被「凍結」，對屋主公平嗎？一下子這麼多鐵皮圈起殘磚破瓦的「廢墟」，影響城市觀瞻，有經費協助修復嗎？

文化局表示，楊全故居、吳蘅秋故居都將在7月排入文化資產審議，確定解除古蹟身分或是登入古蹟、歷史建築，或再延長暫定古蹟身分，文化工作需要時間。

縣長魏明谷在主管會報裁示，可以列舉列證而產生文資身分的建築物，文化局得研議製作告示牌，讓更多人明瞭價值，並要知會警察局相關單位通報，才能防止有可能成為古蹟的建築被拆除。對於指定或登錄的認定，也要做到公開透明的審議，才能得到認同，並增進文化資產的深度和多樣性。

(中時)