軍中染毒嚴重 高檢署執行3天全國大掃毒

清泉崗空軍基地爆發毒品「丟包」案，引發國人對軍中染毒問題的憂慮，台灣高檢署指示全國檢警調憲人員，鎖定43件國軍毒品案，執行首次「護軍專案」掃毒行動，這3天的專案掃毒，共逮獲90名藥頭，羈押23人，其中具軍人身分的藥頭有4人，軍人吸毒16人，成果斐然。

這波針對國軍大掃毒行動，自5月31日至6月2日止為期3天，針對48件提供毒品予國軍情資，展開同步打擊行動，總計出動司法警察2343人次，分別持216張搜索票，搜索226處、查緝販毒藥頭90名，具軍人身分4人，訊後羈押23人，施用毒品者711名，具軍人身分16名，並扣得各級毒品超過48公斤、查獲重大毒品工廠案1起，防制毒品擴散及保護國軍安全。

檢警調並查扣第一級毒品195.42公克、第二級毒品43135.13公克、第三級毒品4763.82公克、咖啡包等各式毒品約300公克、犯罪所得77萬8483元、犯罪車輛6輛。

高檢署表示，為落實執行行政院「新世代反毒策略」，嚴查毒品入侵軍中案件，自3月起多次與國防部研議「防範毒品流入軍中及快速通報會議」，成立毒品案件相互快速通報機制；檢察長王添盛多次召集全國檢察長、緝毒主任檢察官，與國防部進行逐案溯源及整合工作。

經高檢署統籌規畫後，指示全國檢警調憲自5月31日起至6月2日，執行首次查緝軍中毒品行動，追查提供毒品予軍人網絡及落實軍中安全網，高檢署強調，軍方掃毒行動將持續下去。

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(中時)