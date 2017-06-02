嚴防暴雨成災 高雄豪雨應變中心二級開設

高雄巿長陳菊下午主持豪雨應變工作會議，指示應變中心今晚提升二級開設。(高巿府提供)

高雄市2日下午召開「0601豪雨應變中心第一次工作會議」，市長陳菊表示，北台灣災情嚴重，水利局與協力機構應隨時掌握水情，豪雨應變中心並於今晚8時提升為二級開設。

陳菊指出，入夜後預估鋒面南移，高雄巿山區、平地雨勢將明顯增加，各局處及區公所應保持高度警戒即時應變，相關排水閘門、抽水站、滯洪設施也應確保正常運作，即時排水、避免淹水災情。

(中時)