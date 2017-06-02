蒲燒鰻含致癌物孔雀綠 飼料商判拘役、罰錢

吳姓飼料商專門製販酒糟作為豬飼料，透過林姓男子牽線，輾轉賣飼料給雲林縣的謝姓蒲燒鰻魚業者，蒲燒鰻卻被檢出含有致癌性的禁藥孔雀綠，檢調追查出是飼料肇禍，法官依違反飼料管理法判吳男拘役100天、罰錢24萬，林男罰7萬。

吳男在嘉義市設廠製銷酒糟（原料有醬粕、細糠、麥皮、紅土、糖蜜），是供豬隻食用的飼料，於102年7月至104年5月陸續賣給林姓男子，林再轉售給台中市潭子一家藥品公司，該公司再加工製成「活性酵母素」，並賣給蕭男經營的生技公司，蕭男再分裝為「消化除臭菌」賣給藥房，最後賣給水產、禽畜養殖業者。

謝男在雲林養殖鰻魚，104年4月間買到消化除臭菌作為飼料添加物，導致蒲燒鰻被驗出含有孔雀綠及還原型孔雀綠，變成毒蒲燒鰻。

法官審理，孔雀綠是一種三苯甲烷類的人工合成染料，於動物體內代謝形成還原型孔雀綠，會長時間留在動物組織內，經實驗證實有致癌危險，我國及很多國家都禁止使用於水產，不得在食品中檢出。

法官認為吳、林專門製販飼料，理應注意防止飼料中間接含有孔雀綠及還原型孔雀綠禁藥，卻疏於防範，依違反飼料管理法判吳男拘役100日，如易科罰金為10萬元，併科罰金24萬，林男罰金7萬元。全案可上訴。

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(中時)