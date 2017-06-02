退伍軍人專研陶藝　累積「資本」待參展

愛茶成痴的郭志雄，就學期間愛屋及烏愛上陶藝品，2年前自海巡署中校退伍後專研陶藝，除在家中增設窯爐外，更於去年考上高師大文創所精煉設計、應用能力，累積「資本」待參展。（謝佳潾攝）

愛茶成痴的郭志雄，就學期間愛屋及烏愛上陶藝品，2年前自海巡署中校退伍後專研陶藝，除在家中增設窯爐外，更於去年考上高師大文創所精煉設計、應用能力，累積「資本」待參展。（謝佳潾攝）

愛茶成痴的郭志雄，就學期間愛屋及烏愛上陶藝品，2年前自海巡署中校退伍後專研陶藝，除在家中增設窯爐外，更於去年考上高師大文創所精煉設計、應用能力，累積「資本」待參展。（謝佳潾攝）

愛茶成痴的郭志雄，就學期間愛屋及烏愛上陶藝品，後來即使從軍也利用休假到全台四處拜師學藝，2年前自海巡署中校退伍後專研陶藝，除在家中增設窯爐外，更於去年考上高師大文創所精煉設計、應用能力，他說，正在儲備能量等待另個階段的到來。

現年43歲的郭志雄，18歲就讀東方工專美術工藝科時，學到捏陶技術並愛上陶藝，加上本身喜歡泡茶、喝茶，因此對陶製茶具更是愛不釋手，工作後利用閒暇時間充實製陶技術，退伍後直接在家中裝設窯爐方便燒窯，成功從軍人變身成田野陶藝家。

「準備好了，該你的是你的。」他說，自己的作品尚未稱得上是藝術，都屬於生活化的茶具類及裝飾品，藝術是需要經驗的累積，而現在正是累積的階段，等到水到渠成時，即能製出藝術品去參展，就如同2年前一切準備就緒般，返家專研自己的興趣。

他強調，從土坯成形、素燒、上釉再釉燒等動作，通通都堅持自己來，原因無他，只因這是自己的作品，如今市面上的陶藝品相識度高、辨識度低，這並不是好現象，因此更督促自己要捏出有個人風格的成品，這才是玩陶藝應有的態度及抱負。

(中時)