忠烈祠儀隊站哨遇淹水 網友：怎下哨

忠烈祠衛兵站哨今日遇到淹水，網友紛紛討論，待會怎下哨？（圖／爆料公社，王誌宏）

超大豪雨今（2）日強襲北部，大直忠烈祠也難敵水患，只見衛哨仍然堅守崗位，服裝筆挺、姿勢端正、不動如山，神聖不可侵犯！

不過～，問題是，等一下怎麼下哨？網友紛紛釋疑：用游的？更狠的說，不用換了，站到水退吧！

也有人幫忙加油打氣，「儀隊不死，精神永存」！當然有過來人說到過往經驗指出，就算淹到腰，一樣站下去，再直挺挺走回去！

(中時電子報)