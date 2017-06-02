屏東無風無雨 縣長潘孟安仍視察抽水站

屏東縣長潘孟安2日親自視察林邊鄉A幹線抽水站、佳冬鄉大武丁抽水站，並指出「防災視同作戰，不能輕忽」。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安2日親自視察林邊鄉A幹線抽水站、佳冬鄉大武丁抽水站，並指出「防災視同作戰，不能輕忽」。（謝佳潾攝）

屏東霧台鄉台24線往大武村轉產業道路約3公里處，因大雨發生路樹倒塌，道路中斷，經清除後恢復通行。（潘建志翻攝）

北台灣今天因西南氣流、滯留鋒面挾帶豪大雨而災情頻傳，屏東雖無風無雨但縣府仍不敢大意，不僅在易淹水區預佈91部移動式抽水機，縣長潘孟安還親自視察林邊鄉A幹線抽水站、佳冬鄉大武丁抽水站，並指出「防災視同作戰，不能輕忽」。

潘孟安說，莫拉克風災後，縣府一直積極加強防汛防災工作，目前全縣易淹水區已設置15座抽水站，包含44部抽水機組及附屬109座水門，且今年又添購6部移動式抽水機，提升防汛能量，加總共有91台大型移動式抽水機預佈在佳冬、林邊、東港、枋寮、崁頂、新園、恆春及萬丹等8個鄉鎮。

他強調，縣府同時導入網路科技防災，建置洪水與淹水預警系統及水情災情監測與監控設施，並陸續在重要水域或路段架設CCTV監控設備，全縣已有34處CCTV監控設備，可即時傳送各地水位水情資訊，供災害應變中心掌握。

不過因應未來可能的豪雨，屏東縣各原住民鄉針對孕婦、多重慢性病人及年長行動不便者，進行預防性撤離，先行下山；另外較危險山區包括霧台鄉阿禮村3人、佳暮村18人、大武村85人目前仍留在山上，並未進行安置。

處長張朝恭說，將於調節池旁設置每秒抽水能量達5立方公尺的簡易抽水站，完工後將有效提升佳冬鄉塭仔地區排洪調節能力，改善當地水患。

(中時)