高檢苗檢拜會縣長 尋求徹底檢肅毒品

為推動政府「以人為中心，追緝毒品源頭；以量為目標，消弭毒品存在」的新世代反毒策略，苗栗地檢署檢察長柯麗鈴2日上午，在臺中高分檢檢察長江惠民帶領下，率同主任檢察官劉玉書、蔡偉逸、書記官長賴廷鈞及主任觀護人林宗材等人，赴縣府拜會縣長徐耀昌，並與警察局長、衛生局長、教育處長、工商發展處長、毒品防制及心理衛生中心人員及苗栗縣調查站主任、苗栗憲兵隊隊長等，就推動前揭反毒新思維的具體作法進行座談並交換意見。

會中，先由江惠民說明政府打擊毒品犯罪之決心，續由柯檢察長、劉主任檢察官向與會人員介紹苗檢推動新世代反毒策略的具體作法，包括：縱深社區通報網路、防毒品進入原鄉、擴大區域聯防、打擊新興毒品等作為，並建請縣長考量提升縣府毒品防制及心理衛生中心層級，例如由副縣長定期召集主持會議等。

在整合縣府各局處業務方面，以提升反毒效率為主軸，持續由教育處、縣警局少年隊推動「護少專案」，防制毒品進入校園，鎖定藥頭追查毒品網絡，使青少年遠離毒品危害；及建請縣府工商管理處等單位應要求轄區內特定營業場所，對於容留毒品轟趴者之通報義務等；江惠民希望在保護學生的前提下，如何使校園師生能勇於通報藥頭情資，以供檢警透過毒品資料庫等大數據分析追查販毒者部分，提出相關具體建議。

相關建議事項均獲縣長徐耀昌當場允諾、支持，他表示，毒品嚴重影響社會治安，對於販毒者應予嚴懲，並指示縣府相關局處配合研議、辦理。

而苗栗地檢署為達成無毒家園目標，創造乾淨苗栗、幸福城市的願景，今年1月5日由檢察長拜會徐縣長，雙方就推動毒品防制、強化戒癮治療等議題進行討論。今日再依行政院所提新世代反毒策略，與縣長和縣府各局處及各司法警察機關會商具體作法獲共識，期能藉由各單位的合作與努力，發揮反毒最大能量，有效防制毒品危害。

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(中時)