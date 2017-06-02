高檢苗檢拜會縣長 尋求徹底檢肅毒品
為推動政府「以人為中心，追緝毒品源頭；以量為目標，消弭毒品存在」的新世代反毒策略，苗栗地檢署檢察長柯麗鈴2日上午，在臺中高分檢檢察長江惠民帶領下，率同主任檢察官劉玉書、蔡偉逸、書記官長賴廷鈞及主任觀護人林宗材等人，赴縣府拜會縣長徐耀昌，並與警察局長、衛生局長、教育處長、工商發展處長、毒品防制及心理衛生中心人員及苗栗縣調查站主任、苗栗憲兵隊隊長等，就推動前揭反毒新思維的具體作法進行座談並交換意見。
會中，先由江惠民說明政府打擊毒品犯罪之決心，續由柯檢察長、劉主任檢察官向與會人員介紹苗檢推動新世代反毒策略的具體作法，包括：縱深社區通報網路、防毒品進入原鄉、擴大區域聯防、打擊新興毒品等作為，並建請縣長考量提升縣府毒品防制及心理衛生中心層級，例如由副縣長定期召集主持會議等。
在整合縣府各局處業務方面，以提升反毒效率為主軸，持續由教育處、縣警局少年隊推動「護少專案」，防制毒品進入校園，鎖定藥頭追查毒品網絡，使青少年遠離毒品危害；及建請縣府工商管理處等單位應要求轄區內特定營業場所，對於容留毒品轟趴者之通報義務等；江惠民希望在保護學生的前提下，如何使校園師生能勇於通報藥頭情資，以供檢警透過毒品資料庫等大數據分析追查販毒者部分，提出相關具體建議。
相關建議事項均獲縣長徐耀昌當場允諾、支持，他表示，毒品嚴重影響社會治安，對於販毒者應予嚴懲，並指示縣府相關局處配合研議、辦理。
而苗栗地檢署為達成無毒家園目標，創造乾淨苗栗、幸福城市的願景，今年1月5日由檢察長拜會徐縣長，雙方就推動毒品防制、強化戒癮治療等議題進行討論。今日再依行政院所提新世代反毒策略，與縣長和縣府各局處及各司法警察機關會商具體作法獲共識，期能藉由各單位的合作與努力，發揮反毒最大能量，有效防制毒品危害。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範