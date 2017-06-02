北台淹水 蔡正元爆小英在台中餐敘

蔡正元在臉書指出，6月2日北台灣淹水時，蔡英文總統私人行程，在台中餐敘。（圖／取自蔡正元臉書）

6月2日北台灣遇大豪雨，三芝、基隆北海岸遇到幾十年來最大降雨，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷。蔡正元在臉書爆料指出，抓到了！原來總統蔡英文6月2日有私人行程，是在台中餐敘！蔡正元並酸徐國勇，這下不知道要用什麼金句護航？

根據總統府官網，蔡英文總統6月2日公開行程為：一、10:00 出席「全國水利節暨水利70週年慶祝大會」。二、10:40 出席「台中樂成宮」揭匾儀式，其餘無公開行程。據報導，蔡英文今日下午與行政院長林全連袂出席中央災害應變中心會議，指示「防救災視同作戰，上緊發條嚴陣以待！」

蔡英文並表示，「下午到台中出席活動，返回台北途中一路雨勢很大。」顯示蔡英文去台中後，下午始北返，與林全一起參加中央災害應變中心會議。因此，蔡正元爆料蔡總統的台中餐敘，若為屬實，應在返回台北參加中央災害應變中心會議之前。

(中時電子報)

蔡英文總統今（2）日出席「水利節暨水利70週年大會」時，當場頒發「終身成就獎」，給退休的水利署首任署長黃金山（右）。（圖／劉朱松）