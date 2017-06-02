美和科大工廠培育巨型酒杯菇 比臉大！

美和科大在校園內建設專業「智慧型菇類栽培實作工廠」，生產出比臉還大的酒杯菇。（潘建志攝）

屏東美和科技大學建置專業「智慧型菇類栽培實作工廠」，透過生物科技系及資訊科技系跨系整合，進行有益真菌菇類產業教學與研究，生產出比臉還大的酒杯菇。學生說，沒看過那麼大的酒杯菇，煮來吃口感還非常鮮嫩可口。

美和科大生物科技系與資訊科技系獲得教育部補助3000餘萬元款，跨系整合開設「菇類栽培實務與資電技術跨領域應用」相關課程，教導學生調製太空包的營養碳氮比率，並利用偵測器調控不同菇類的濕度、溫度及二氧化碳濃度等。

學生也利用智慧型物聯網環控系統，並透過智慧型手機，控制並監看溫室條件，也能接收溫室的重要推播訊息，了解菇類生長狀況，也因此能順利培育出比臉還大的酒杯菇。

生物科技系主任林昀生表示，會將菇類栽培技術與生長環境調控作更精細研究，希望能培育出各種醫藥真菌、食用菇類、環保真菌、微生物製劑，並開發菇類保健食品等，若成功也話也能籌組學生創新創業團隊公司。

美和科大表示，依據農糧署統計資料，台灣食用菇類每年約有100億元產值，加上牛樟芝、靈芝、北蟲草、桑黃、雲芝、舞菇等菇蕈保健食品，每年的營業額約200億元，是非常熱門的食品生技產業。

(中時)