豪雨成災 蔡英文抵中央應變中心：防救災視同作戰

總統蔡英文（中）抵達中央災害應變中心視導。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，北台灣今（2日）短時間內降下豪大雨，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷，行政院長林全、總統蔡英文先後抵達中央災害應變中心視導。總統蔡英文強調，「防救災視同作戰，上緊發條嚴陣以待！」

總統蔡英文表示，下午到台中出席活動，返回台北途中一路雨勢很大，各地陸續傳出災情，中央、地方都已開設災害應變中心，保護人民生命安全是最優先的任務，中央、地方要通力合作、資訊整合，不僅要嚴防淹水更要注意坍方、落石、土石流，做好預防性撤離。

「防救災視同作戰！」總統蔡英文指出，人命關天一定要更確實，各單位上緊發條、嚴陣以待，3日將是更大的考驗，各地首長要嚴加戒備。

(中時)