新政府降低對中國依賴 台灣成下一個古巴？

新南向政策政府實務論壇邀請產官學界代表交流。(記者林雅惠攝)

「公共行政的創新與改革」學術研討會6月2日下午在高雄義大皇家酒店登場，國際產官學界600位代表共襄盛舉，研討政府拋出的「新南向政策」和「五加二產業政策」等議題，會中聚集各方意見及經驗，在交錯變動的時代中提供各界指引。

美國人事行政管理局前任局長、現任美國行政學會（ASPA）理事長的Janice Lachance受邀蒞臨現場，並於開幕式時發表演說，她強調，美國總統川普上任前，國人對他抱持期待與希望，但上任後，公共事務實行狀況與人民期待落差甚大，因此產生群眾運動、抗議等，目前國人對川普是一面期待，一面觀望。她建議台灣政府實施公共政策，應符合民眾期望，而推動過程的透明化，讓民眾有更多機會參與，可以創造政府與人民雙贏的局面。

台灣公共行政暨公共事務系所聯合會（TASPAA）理事長兼義守大學副教授劉鴻陞說，台灣現今面臨許多交錯的改變力量，環繞在民眾身邊耳熟能詳，從一例一休、兩岸關係，到民粹思潮的興盛等，在內外多元變遷的環境中，公共事務勢必得因應潮流作出創新和改革。如今，強化人民與政府之間的信任，成為國際間公共行政與事務研討會關注的主流議題。

義守大學財務金融學系教授兼系主任兼EMBA執行長李建興，針對「新南向政策」議題提出意見，他表示，新政府的思考邏輯，是要降低對中國的依賴，這是很可惜的，他舉例指出，徒有優質人力資源與天然資源豐厚的古巴，與世界最大消費體為鄰，經濟卻沒有發達起來，因為其選擇與美國（世界最主要的經濟成長力量）對抗，而天然資源不豐富的亞洲四小龍，選擇與美國合作，因而成就了傲人的經濟成長績效，有遠見的傑出領導人，可以引入合作創造雙贏的正向成長力量，反之則選擇對抗造成雙輸的負面能量。

李建興說，蔡英文總統目前選擇聯美日對抗快速成長的中國大陸，極可能帶給台灣的將是對抗雙輸的負面能量，他呼籲蔡英文應以古巴為鑑，不要讓台灣成為下一個古巴。

他並指出，自然資源不豐富的小城市國家新加坡，選擇如何為世界與周邊市場服務，思考的邏輯是我如何提供您需要的產品與服務，這就是新加坡經濟成長的關鍵因素之一，提供合作的正面能量，台灣應以新加坡為師。

這場研討會主要目的，就是透過國內外學者專家的交流及經驗傳承，以匯集共識與具體建議，在全球局勢脈動快速及台灣自身面臨的更多艱鉅挑戰中，研討會和TASPAA盼能在公共行政和事務的領域給予實質的革新方向，跟上變動的腳步，達成政府、人民與產業間三贏的可能。

(中時)