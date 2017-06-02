大膽稅務員約國稅局收賄 親暱稱「兄弟拿去用」
國稅局新莊稽徵所姜姓稅務員，自2014年起接受林姓商人行賄，涉嫌包庇林男旗下公司虛開發票犯行，時間長達一年，獲利44萬餘元，後因林男開設的公司種類繁多，互開發票遭國稅局盯上。新北地檢今依貪汙等罪嫌起訴姜、林等9人。
據了解，林男政商人脈亨通，事業版圖涉及海產、布料進出口，更有意投資第四台，可謂是多角化經營，林男成立多家公司，其中幾家為人頭公司，以賣假發票、抽取0.5至1%的營業稅牟利，成功幫助其他公司逃漏稅1054萬元。
起訴書指出，林男因旗下公司互開發票，早已遭國稅局盯上，後又因違反稅稽法遭到通緝，擔心旗下正常運作的公司受牽連，血本無歸，經朋友介紹，找上姜男協助。
自2014年7月起，2人每隔2個月就直接約在新莊稽徵所地下室廁所，交付款項，林男更親暱稱呼「兄弟拿去用」，請姜男代為協助公司發票請購管制等事宜。
姜男、林男到案均坦承犯罪，姜也繳回40萬元犯罪所得。新北地檢署今依違反貪治罪條例、商業會計法等罪嫌起訴姜、林等10名相關人員。
(中時)
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