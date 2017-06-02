淡大登山隊不顧勸阻強登大霸尖山 受困大鹿林道
豪大雨不斷灌入北台灣山區，不過仍有登山隊不顧勸阻強登大霸尖山，雪霸國家公園管理處2日下午接獲一支淡江大學15人登山隊因雨受困大鹿林道東線11公里處，雖人員平安、糧食無虞，但帳篷裝備恐不足，仍在找尋避雨的地點，警消將視天候狀況集結上山救援。
雪霸國家公園管理處指出，該登山隊9男6女一行15人申請3天2夜大霸線，2日清晨入園，不過因西南氣流加上鋒面影響，觀霧管理站人員曾勸阻入山，但該隊仍執意要登山。
大鹿林道東線地質脆弱，該隊原定要住九九山莊，但在2日下午3時許因坍方受困在8.8公里處，向觀霧管理站求助，雪霸處人員原本4時許要前往將人員帶下山，但行到0.7公里處即因坍方無法前進。
雪霸處副處長鄭瑞昌指出，大鹿林道東線全線幾乎無線電皆可通訊，為確保該登山隊員的安危及所在位置，要求登山隊每3小時與管理站進行通訊，經晚間7點半回報，確定登山隊位在大鹿林道東線11.8公里處，已因坍方無法趕到15公里處的工寮，將就地找掩蔽，待明天視天候狀況由警消前往救援。
(中時)
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