土石滑落65歲男遭掩埋 僅剩頭顱露出

石門尖子鹿一處民宅土石滑落，導致65歲何翁遭土石掩埋，僅露出頭顱。（李其樺翻攝）

消防隊順利將何翁救出送醫，目前已經沒有大礙。（李其樺翻攝）

暴雨狂襲北海岸，各地均傳出災情，石門尖子鹿一處民宅2日上午發生土石滑落，導致65歲何姓老翁遭土石掩埋動彈不得，僅剩頭顱露出，警消獲報到場，火速將人救出。

新北市消防局指出，當時這名何姓老翁全身被土石掩埋，只剩頭顱在外面，意識清醒可以交談，於是消防隊員一邊給予靜脈輸液，邊敲破旁邊石塊，最後順利將人救出，送往淡水馬偕醫院治療。

據了解這名何姓老翁當天早上巡視房子時，不慎遭崩落土石掩埋，所幸送醫後已無大礙，目前暫時住院觀察中。

(中時)