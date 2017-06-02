社交皇后罹罕病容貌大變 寧不見兒女淚崩
香港「社交皇后」薛芷倫8年前罹患乳癌，雖然抗癌成功，但也留下化療後遺症，導致她容貌大變，時常遭網友攻擊「整形失敗」。她日前接受節目訪問，談起抗癌的心路歷程，更忍不住落淚表示能感受到3個小孩因她容貌變化而恐慌。
薛芷倫是香港富商馬清偉第二任妻子，一共育有3名子女，離婚後兩人關係維持良好，薛芷倫罹癌之初，更住進前夫家中，以防出事隨時有人照應。不過她也坦言，與前夫同住的那段時間，因為後遺症導致容貌變化太厲害，能感受到孩子對她的害怕。
薛芷倫哽咽表示，那陣子模樣變得很驚人，可以感受到孩子們的恐慌，所以寧願自己關在房間內不出來，所以那幾年也習慣孤獨了。罹病後的薛芷倫，更時常被誤以為是整容失敗，甚至還有美國電視節目想邀她談整容，令她相當無奈：「我真的沒整容，模樣變化是化療的後遺症。」
(中時電子報)
關鍵字：薛芷倫、
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