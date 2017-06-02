以鴨肝充當鵝肝 餐廳同意退費
高雄市衛生局聯合檢調日前稽查家蒂諾鐵板燒紅酒坊，發現該餐廳用鴨肝充當鵝肝，市府秘書處消保官在事件發生後，依消費爭議申訴案件處理要點通知業者提出說明，業者同意退費。
市府表示，去年10月底前曾到該店吃鵝肝套餐的消費者，可於今年11月底前拿發票到該店辦理退款，經餐廳核對消費明細，將退還鵝肝單點定價800元。
消保官表示，家蒂諾鐵板燒紅酒坊以鴨肝充當鵝肝，去年10月底收到消費者反應後，就把菜單上的鵝肝名稱更改為鴨肝，所以，去年10月底前在家蒂諾鐵板燒紅酒坊消費鵝肝套餐的消費者，均可退費。
消保官表示，該餐廳販售的鵝肝套餐包含鴨肝、飲料、甜點、湯品等，鴨肝僅為套餐中一項食材，業者願退還消費者鵝肝單點費用800元，這只是業者單方面補償的意思。
市府消保官指出，在退費上，如有不同意或有爭議，可撥打消費者服務專線1950諮詢或透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴。
(中時)
關鍵字：鴨肝充當鵝肝
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