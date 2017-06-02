表彰紅土之王 法網將立納達爾雕像
「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的四大賽冠軍或許沒有費德勒（Roger Federer）多，但他將會是當今網壇的現役球員中，首位能在大滿貫賽場豎立雕像的不朽傳奇，地點當然是他贏得9座男單冠軍的法國網球公開賽。
《TennisWorld USA》網站報導，法國網協主席裘迪切利（Bernard Giudicelli）宣布將在法網打造一座納達爾的雕像，表揚他在羅蘭蓋洛紅土球場的豐功偉業。
納達爾今年法網繼續挑戰空前的男單第10冠，但無論成功與否，他在巴黎的成就已經前無古人，他是網球公開賽年代以來，首位9度稱霸同一項大滿貫賽的男子球員，除了空前的法網5連霸，他也是賽史勝場紀錄保持人。
法網目前已有紀念雕像，包括傳奇女將蘇珊朗格蘭（Suzanne Lenglen，法網第2球場也以她命名），以及幫助法國稱霸台維斯盃的「四個火槍手」（The Four Musketeers）Jean Borotra、Jacques Brugnon、Henri Cochet與René Lacoste。而納達爾最特別的是，他的雕像將是唯一的非法國人。
(中時電子報)
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