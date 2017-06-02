被說「你媽不愛你」 伊能靜反問兒：你怎麼說

伊能靜曾表示女兒、兒子都是心頭肉。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜最近和包文婧、錦榮現身《媽媽是超人2》。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜發文談當媽媽心得。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜去年生下女兒米粒。（圖／中時資料照片）

伊能靜前年二婚嫁大陸演員秦昊，去年她終於喜得愛女「小米粒」，也不忘花時間與她和前夫庾澄慶（哈林）所生的兒子「小哈利」相處，而小哈利對這個等了15年才盼來的妹妹更是疼愛有加，一家人相處融洽，今(2日)伊能靜有感透露，哈利才6歲時，曾被人指著說「你媽不愛你」，伊能靜好奇兒子看法，而小哈利也給了很有智慧的回應。

伊能靜最近帶女兒上實境秀《媽媽是超人2》，今傍晚她有感而發表示，自己就算真的是「超人媽媽」，其他人的小孩也不會愛上她，因為每個人的母親只有一個，獨一無二，曾有人對6歲的小哈利說「你媽不愛你」，伊能靜說：「我問他你怎麼說，他說，我相信我看到的，不相信我聽到的。」

因小哈利小小年紀便清楚凡事不能用表象去理解，讓伊能靜更有信心做好母親，最後表示：「誰也沒有資格代替妳的兒女決定妳是不是好媽媽，妳給過的，他們未來會給你答案。」而粉絲也對她這席真心話感動，紛紛說：「大家不要誤導小孩子，是不是好媽媽孩子自己知道的」、「每個孩子的眼裡媽媽都是獨一無二的」、「妳是好媽媽」。

(中時電子報)