法律系高材生製茶有一套 簡伯修拿下特等獎
套用法律系所學，秉持法律的「嚴謹」原則，以法製茶，讓嘉義縣阿里山鄉茶農二代簡伯修，拿下2017阿里山農會春季優良茶競賽金萱組特等獎。
東吳法律系畢業的簡伯修，27歲當完兵後，不走司法體系，選擇到台商的公司上班，近5年的時間都在大陸，但由於是家中長子，認為父親經營的茶行不能中斷，決定返鄉繼承家業，因此32歲才回台投入製茶行業，一步步慢慢學起。
「製茶如同法律，不能單看點，要顧整體面。」簡伯修說，好茶的訣竅在於動態流程的掌握，而非靜態點的概念，任何一個程序都需謹慎小心，不可偏廢。
簡伯修說，前後參與數十次的茶葉比賽，最好的名次也僅拿到頭等獎，連頭等一獎的邊都摸不著，挫折感相當大，但因有興趣，選擇積極克服困境，出席各式比賽場合、向老師請益，從中吸取經驗，套用先前在校所學的經驗，以法律「嚴謹」的原則與態度，慢慢摸索出屬於自己的味道。
(中時)
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