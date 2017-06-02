擋開放外國白領 林淑芬槓自家人：欲加之罪

為了開放外國白領一案，綠委林淑芬(左二)曾槓上自家人邱議瑩(右一)。(本報資料照片)

為了開放外國白領來台一案，民進黨立委林淑芬再次與自家立委槓上，她反駁黨內立委指責她不曾在黨團會議中提出意見，表示這是欲加之罪，還說這是變相開放低薪白領外勞，要支持攬真正的才而不是假實習真工作。

立院審查《外國專業人才延攬及雇用法草案》遭到綠委林淑芬擋下，同黨立委余宛如批評林淑芬不曾在黨團會議中提出意見，卻在最後一刻突襲。林淑芬今天則在臉書上回擊，她說黨內對這個法案有意見的不只她一個人，要護航政策也不用只針對她一個人。

林淑芬表示，5月26日黨團會議沒有動員，可以不用出席，而經濟委員會召委在5/31列案排審查指責她沒在黨團討論，這是欲加之罪，是要轉移焦點。她也質疑開放外國實習生來台，沒有薪水只給津貼叫「攬才」？說這是變相開放低薪白領外勞，要支持攬真正的才而不是假實習真工作。

林淑芬為了外國白領一案，在經濟委員會也曾和自家立委邱議瑩起爭執，當時邱議瑩還要林淑芬「不要修理自家的官員，讓國民黨看笑話」，還批評林淑芬傲慢。

(中時電子報)