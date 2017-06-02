美為日提供監控系統 陸：反對一切網路竊密

大陸外交部發言人華春瑩在回答有關美國助日本監控網路資訊的提問時表示，中國堅決反對一切形式的網路竊密活動，包括大規模的資料監控活動。

新華網6月2日報導，在例行記者會中，有記者問，根據共同社報導，美國CIA前情報員斯諾登在接受該社採訪時說，美國國家安全局向日方提供資訊監控系統「XKEYSCORE」，該系統可收集全世界所有通訊資訊，這是日本大規模監控的開端。中方對此有何評論？

華春瑩說，中方注意到有關報導，對報導涉及的內容表示關切。中國堅決反對一切形式的網路竊密活動，包括大規模的資料監控活動。中方高度重視網路安全問題，堅定維護本國安全利益，將繼續採取措施保障自身網路和資訊安全。

(旺報)